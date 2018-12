LPI-GTH: Harley-Davidson aus Garage entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 01.12. bis zum 09.12. wurde aus einer Garage in der Lothringer Straße ein hochwertiges Motorrad der Marke Harley-Davidson entwendet. Die unbekannten Täter hatten zuvor das Garagentor aufgebrochen. Während an der Garage lediglich geringer Sachschaden entstand, hatte das Motorrad einen Wert von 25.000 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Bezugsnummer 01-025453 zu wenden. (ml)

