LPI-GTH: Mit Drogen erwischt

Eisenach (ots) - ... wurden am Wochenende gleich mehrere Personen. So konnten Kleinmengen an verschieden Drogen am Samstag gegen 15:00 Uhr bei einem 31jährigen Eisenacher festgestellt werden, welcher den Beamten auf seinem Fahrrad "in die Arme" fuhr. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Meiningen den Mann wegen gleichgelagerter Sachverhalte sucht.

Gegen 19:00 Uhr am Samstag kontrollierten Beamte in der Goldschmiedenstraße von Eisenach einen 15jährigen, welcher Drogen mit sich führte. Er wurde ebenso wie ein 16jähriger, bei welchem gegen 21:45 Uhr am Johannisplatz Drogen gefunden wurden, an die Eltern übergeben. Die Drogen wurden allesamt beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet.(ri)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell