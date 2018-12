LPI-GTH: Benzin getankt und weggefahren

Warza - Landkreis Gotha (ots) - Für knapp 230 Euro tankte am Freitagmittag ein Unbekannter an einer Tankstelle Benzin. Anschließend fuhr der VW-Fahrer vom Tankstellengelände, ohne die Rechnung beglichen zu haben. Neben seinen Fahrzeugtank hatte der Mann zuvor auch mehrere Kanister befüllt. Am Volkswagen waren während der Tat falsche Kennzeichen angebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Tankbetrug aufgenommen. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell