LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Dienstagabend bis Mittwochmorgen war ein roter VW im Kunstmühlenweg abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren linken Kotflügel des VW und hinterließ Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-025327. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell