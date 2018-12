LPI-GTH: Versuchter Einbruch?

Gotha (ots) - Ein Unbekannter zerschlug in den frühen Morgenstunden, gegen 03.25 Uhr, mit einem Stein zwei Schaufensterscheiben eines Geschäfts in der Erfurter Straße. Er wurde von einem Zeugen erwischt, konnte jedoch fliehen, ehe dieser die Polizei rief. Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Wer hat die Tat oder den Unbekannten gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel.: 03621/781124 unter Hinweis-Nr. 01-025315. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell