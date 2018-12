LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Catterfeld - Landkreis Gotha (ots) - Am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr versuchten Unbekannte, einen Zigarettenautomaten in der Straße des Friedens zu sprengen. Gas wurde in den Automaten geleitet und zur Detonation gebracht. Der Automat wurde erheblich deformiert, jedoch nicht geöffnet. Hinterlassen wurde ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel.: 03621/781124 unter Hinweis-Nr. 01-025311. (jk)

