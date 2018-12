LPI-GTH: Einbruch in Gartenhütte - Rasenmäher geklaut

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 23.11.2018, 10.00 Uhr bis gestern, 15.45 Uhr in die Gartenhütte einer Gartenanlage in der Arnstädter Straße ein. Zunächst wurde versucht, die Zaunstür einer Gartenparzelle gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Daraufhin überstiegen die mutmaßlichen Täter den Zaun und begaben sich zur Gartenhütte. An dieser wurde das Schloss aufgebrochen und in das Haus eingedrungen, jedoch nichts entwendet. Anschließend brachen die Unbekannten die Tür zur Garage auf und entwendeten aus dieser einen Rasenmäher des Herstellers "ARKO" im Wert von 300 Euro. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-025301. (jk)

