LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots) - Gestern zwischen 05.45 Uhr und 12.30 Uhr schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Gothaer Straße ein. Durch das Fenster stiegen die mutmaßlichen Täter in das Gebäudeinnere und trafen dort auf einen Hund, welchen sie in einem Zimmer einsperrten. Anschließend durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und suchten nach Wertgegenständen. Erbeutet wurde Schmuck, ein Laptop, mehrere Uhren, zwei Kameras sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. ZEugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125 unter der Hinweis-Nr. 09-021137 entgegen. (jk)

