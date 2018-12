LPI-GTH: Einbruch in Umspannwerk

Großenlupnitz - Wartburgkreis (ots) - Zwischen Dienstag, 09.30 Uhr und gestern, 16.00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Umspannwerk in Grußenlupnitz einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter schnitten ein Loch in den Maschendrahtzaun und kletterten durch dieses auf das Gelände. Am Umspannwerk wurde ein Fenster eingeschlagen. Ob das Gebäude betreten wurde, ist nicht bekannt. Hinterlassen wurde ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-021074. (jk)

