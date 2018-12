LPI-GTH: Drohendes Fahrverbot wegen 93 km/h

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - In der Ohrdrufer Straße wurde am Mittwoch zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h überwacht. Von 1420 durchfahrenden Fahrzeugen waren 19 zu schnell. Spitzenreiter war ein Fahrzeug mit 93 km/h, was ein Fahrverbot nach sich ziehen wird. (kk)

