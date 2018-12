LPI-GTH: Missachtung der Vorfahrt führt zu hohem Sachschaden

Gerstungen - Wartburg-Kreis (ots) - Im Einmündungsbereich der K 509 und L 1020 kam es am Mittwochmittag zur Kollision eines Renault Clio mit einem Opel Zafira und etwa 14 Tausend Euro Sachschaden. Der 45-jährige Fahrer des Clio kam aus Richtung Unterellen und wollte an der Einmündung zur L 1020 nach links in Richtung Oberellen abbiegen. Dort ist die Vorfahrt mit Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) geregelt. Aus Richtung Oberellen näherte sich der Einmündung der 82-jährige Fahrer des Opel, er wollte geradeaus in Richtung Gerstungen weiterfahren. Der Clio-Fahrer bog ab, ohne auf die Vorfahrt des Opel zu achten. Der Clio-Fahrer wurde leicht verletzt, beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. (kk)

