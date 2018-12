LPI-GTH: Im Vorbeifahren Fahrzeug beschädigt

Tonna - Landkreis Gotha (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, in der Hauptstraße in Burgtonna. Eine 56-jährige VW-Fahrerin fuhr an geparkten Fahrzeugen vorbei. Sie geriet zu weit nach links und stieß linksseitig mit einem geparkten anderen VW zusammen. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell