LPI-GTH: Keine Saison für Anhänger

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Ein an einem Fahrzeug angebrachtes Saison-Kennzeichen zeigt den Zeitraum an, in dem es im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden darf. Die Kennzeichnung an seinem Pkw-Anhänger ignorierte am Mittwochabend ein 47-jähriger BMW-Fahrer und wurde daher in der Erfurter Straße kontrolliert. Der vom Pkw gezogene Anhänger darf nur von April bis Oktober genutzt werden, was eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz nach sich zog. (kk)

