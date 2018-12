LPI-GTH: Einbruch in Hofladen - Täter geflüchtet

Gierstädt - Landkreis Gotha (ots) - Heute wurde kurz nach Mitternacht die Polizei wegen eines Einbruchs in einen Hofladen in Gierstädt alarmiert. Ein Zeuge beobachtete einen Unbekannten, der sich an der Tür des Ladens zu schaffen machte. Bei Eintreffen unserer Kollegen konnten sie Taschenlampenschein und die Umrisse einer Person im Laden wahrnehmen. Der unbekannte Einbrecher verschwand jedoch in der Dunkelheit. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen blieben leider ergebnislos. An der Tür des Ladens sind deutliche Hebelspuren erkennbar. Nach Angaben eines Verwantwortlichen fehl der Kasseneinsatz einer Registrierkasse. Ob und wie viel Geld darin war, muss noch geprüft werden. (kk)

