LPI-GTH: Fußgänger von Außenspiegel erfasst

Gotha (ots) - Auf der Uelleber Straße fuhr heute Morgen ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter von Uelleben nach Gotha. Kurz vor der Einfahrt zu einer Gartenanlage kam ihm ein 70-jähriger Fußgänger am Fahrbahnrand entgegen. Der Sprinter erfasste den Fußgänger mit dem Außenspiegel an der Schulter und der 70-Jährige stürzte in den Straßengraben. Leicht verletzt wurde er in ein Klinikum gebracht. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (jk)

