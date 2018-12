LPI-GTH: Dacia-Fahrerin übersieht Mopedfahrer

Thal - Wartburgkreis (ots) - Heute Morgen fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Dacia auf der Straße "Am Park" in Richtung Aue. Als sie nach links auf die Aue in Richtung Ruhla abbiegen wollte, übersah sie einen auf der Aue von Ruhla kommenden, vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Der 15-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Die Simson prallte gegen den Dacia und der Jugendliche stürzte. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell