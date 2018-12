LPI-GTH: Brennender Altpapiercontainer

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Gestern Abend stellte die Polizei in der Prof.-Frosch-Straße einen brennenden Altpapiercontainer fest. Zunächst versuchten die Beamten, das Feuer selbst mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was jedoch nicht gelang. Die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt musste mit drei Fahrzeugen und elf Kameraden anrücken und beseitigte die Gefahr. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-018146. (jk)

