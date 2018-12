LPI-GTH: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Ruhla - Wartburgkreis (ots) - In der Altensteiner Straße stellte gestern gegen 17.40 Uhr eine 44-Jährige ihren grauen VW Up am rechten Fahrbahnrand ab, in Fahrtrichtung Wutha-Farnroda. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen und sich entfernt hatte, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem VW und zerstörte dabei den linken Außenspiegel. Das Fahrzeug entfernte sich pflichtwidrig und hinterließ einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-021018. (jk)

