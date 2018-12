LPI-GTH: Zeugen gesucht: Zwei Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Auf dem rechten Parkstreifen der Blumenstraße in Richtung Oberpörlitzer Straße waren gestern Nachmittag zwei Pkw abgestellt. Zwischen 15.15 Uhr und 19.00 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug derart mit dem schwarzen Ford Mondeo und dem grauen Mazda CX-5, dass an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel abgefahren wurden. Anschließend entfernte sich das vermutlich grüne Fahrzeug pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-018143. (jk)

