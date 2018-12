LPI-GTH: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Eisenach (ots) - Mit ihrem BMW fuhr gestern Abend eine 68-Jährige auf der Kasseler Straße in Richtung Katharinenstraße. An der Ampelkreuzung zur Rennbahn wollte sie bei Grün nach links auf die Rennbahn abbiegen. Beim Abbiegen missachtete die 68-Jährige jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden Seats einer 33-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (jk)

