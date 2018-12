LPI-GTH: Hubschrauber flog auf der Suche nach Einbrechern

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Zu einem Einbruch und einem solchen Versuch kam es in den frühen Morgenstunden in Arnstadt.

Gegen 04.30 Uhr ging ein Einbruchalarm für einen gastronomischen Betrieb Unterm Markt ein. Die Polizei kam vor Ort und stellte fest, dass zwei Fenster des Gebäudes aufgebrochen wurden. Unbekannte drangen in den Gastraum ein und öffneten die Kassen, welche jedoch bereits ohne Inhalt waren. Die mutmaßlichen Einbrecher gingen leer aus.

Kurz nach dem Alarmeinlauf meldete ein Bürger, dass gerade ein Unbekannter in sein Einfamilienhaus in der Kohlgasse eingedrungen war. Die Person hatte das Haus durch den offenen Hintereingang betreten. Der Hauseigentümer schrie die dunkel bekleidete Person an, welche sofort und ohne Beute flüchtete. Die Person trug Handschuhe sowie ein schwarzes Basecap und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Im Bereich der beiden Tatorte fahndete die Polizei umgehend nach verdächtigen Personen. Zur weiträumigen Absuche wurden ein Hubschrauber und ein Fährtenhund eingesetzt. Beides führte jedoch nicht zur Ergreifung eines mutmaßlichen Täters.

Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ermittelt nun die Kriminalpolizei..

Wer verdächtige Personen oder die Tat selbst gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Tel. 03677/601124 und Hinweis-Nr. 11-018149 bzw. 11-018150. (jk)

