LPI-GTH: Nach Geldbörsendiebstahl - Bargeld am Automaten abgehoben

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Bestohlen wurde gestern Mittag in der Poststraße eine 58-jährige Frau. Sie war in einem Geschäft einkaufen und verstaute ihre Geldbörse in ihrer Handtasche. Also sie kurz darauf an einem Geldautomaten Geld abheben will, war die Geldbörse verschwunden. Darin befanden sich zwei EC-Karten. Als die Frau am Abend Anzeige bei der Polizei erstattete, waren bereits zwei Geldabhebungen mit einer der beiden Karten erfolgt. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell