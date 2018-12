LPI-GTH: Fußgänger bei Ampelüberquerung angefahren

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Eine 63-Jährige fuhr heute Morgen mit ihrem Skoda auf der Waldstraße in Richtung Schleusinger Allee. Nachdem sie das Tannenwehr überquert hatte, bog sie nach rechts in die Schleusinger Alle ein. An der Ampel missachtete die 63-Jährige das Rotlicht und kollidierte mit einem 22-jährigen Fußgänger, der gerade bei Grün die Fußgängerfurt in Richtung Lindenstraße überquerte. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden. (jk)

