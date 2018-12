LPI-GTH: Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Eisenach (ots) - Heute Morgen zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr parkte ein grauer Pkw Volvo XC 60 in der Georgenstraße in Fahrtrichtung Hospitalstraße am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß auf unbekannte Weise gegen den Volvo. Dieser wurde vorne links beschädigt, der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das unbekannte Fahrzeug verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-020985 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell