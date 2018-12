LPI-GTH: Störenfried mit lauter Musik gebändigt

Eisenach (ots) - Heute Nacht sorgte ein 27-Jähriger Eisenacher in einem Mehrfamilienhaus am Kupferhammer für Unruhe. Er spielte in seiner Wohnung unablässig laute Musik ab, sodass die Nachbarn gestört wurden. Als Klingeln und Reden mit dem Mann nicht zum Erfolg führt, wurde die Polizei vor ORt gerufen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Störenfried uneinsichtig. Schließlich wurde er jedoch überzeugt, seine Musik leiser zu stellen. Sowie die Polizei abrückte, stellte der 27-Jährige sie Musik wieder laut und lud sich noch zwei Freund in die Wohnung ein. Die Polizei kam erneut, verwies die Besucher aus der Wohnung und erklärte dem Uneinsichtigen, welche folgen ein weiterer Polizeibesuch für ihn haben könnte. Der 27-jährige Eisenacher erkannte den Ernst der Lage und verhielt sich nun unauffällig, sodass sie Nachbarn ihre Nachtruhe genießen konnten. (jk)

