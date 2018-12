LPI-GTH: Ladendiebin gestellt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - In einem Geschäft in der Mühlenstraße steckte eine 29-Jährige gestern Mittag verschiedene Waren in ihre Umhängetasche und eine mitgeführte Reisetasche. Als sie merkte, dass sie beobachtet wird, ließ die 29-Jährige die Reisetasche stehen und verließ das Geschäft. Die Dame konnte gestellt werden und händigte die Beute aus ihrer Umhängetasche aus - Glätteisen, Strümpfe und Kosmetika im Wert von etwa 100 Euro. Die Reisetasche gehörte ihr gar nicht, diese stammte auch aus dem Geschäft. (jk)

