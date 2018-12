LPI-GTH: Berauscht im Straßenverkehr

Landkreis Gotha (ots) - Gestern Abend stoppte die Polizei einen 28-jährigen VW-Fahrer in der Ohrdrufer Straße in Gotha. Er wurde einem freiwilligen Drogenschnelltest unterzogen, welcher ein positives Ergebnis zeigte. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Zur Unterbindung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Eine weitere erfolgreiche Kontrolle wurde gestern Abend in Neudietendorf durchgeführt. Ein ebenfalls 28-Jähriger wurde mit seinem VW in der Drei-Gleichen-Straße angehalten. Der freiwillige Drogenschnelltest verlief positiv und zeigte den Konsum von Betäubungsmitteln an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. (jk)

