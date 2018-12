LPI-GTH: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Gotha (ots) - Unaufmerksamkeit beim Abbiegen eines 31-jährigen Golf-Fahrers führte am Montag, gegen 16.30 Uhr, in der Helenenstraße zur Kollision mit einem 21-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer fuhr zunächst auf dem linken Gehweg in der Steinmühlenallee in Richtung Friedrich-Perthes-Straße. In dieselbe Richtung fuhr der Golf, der an der Einmündung zur Helenenstraße nach links abbog. Etwa zehn Meter nach der Einmündung fuhr der Radfahrer über die Fahrbahn und wurde hier vom Pkw erfasst. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. (kk)

