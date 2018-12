LPI-GTH: Dachrinne beschädigt - Zeugensuche

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots) - Offenbar beim Wenden ist am Montag, zwischen 06.45 Uhr und 16.30 Uhr, in der Paul-Baethke-Straße die Dachrinne eines Mehrfamilienhauses von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Die Einfahrt zum Grundstück ist frei zugänglich. Es wird vermutet, dass es sich um größeres Fahrzeug handelt, evtl. Lieferdienst, das in der Einfahrt wendete. Die beschädigte Dachrinne befindet sich in 2,50 Meter Höhe befindet. Die Polizei hofft auf Zeugen, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-025050. (kk)

