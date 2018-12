LPI-GTH: Am Nachmittag betrunken die Vorfahrt missachtet

Hötzelsroda - Stadt Eisenach (ots) - Gestern Nachmittag fuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW auf der Eisenacher Straße in Richtung Schillerplatz. An der Einmündung, welche in Richtung Teichweg führt, kam ein 71-Jähriger mit seinem Skoda gefahren. Er wollte nach links in die Eisenacher Straße in Richtung Feldstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt des 22-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten, es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es stellte sich heraus, dass der 71-Jährige mit 1,98 Promille stark alkoholisiert unterwegs war. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. (jk)

