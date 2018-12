LPI-GTH: Hund lenkt Herrin beim Fahren ab - Unfall

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Gestern Mittag fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Goethestraße in Richtung Stadtzentrum. Die Dame hatte ihren Hund auf der Rücksitzbank und ließ sich während der Fahrt von diesem ablenken, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und rammte den entgegenkommenden VW eines 58-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Suzuki musste abgeschleppt werden. Mensch und Tier blieben glücklicherweise unverletzt. (jk)

