LPI-GTH: Alkoholbedingter Überschlag

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Kurz nach 03.00 Uhr am Sonntag hat sich ein 21-Jähriger mit einem VW Polo überschlagen und leicht verletzt. Zuvor kamt das Fahrzeug zwischen Möhrenbach und Gehren in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen stieß in den Straßengraben und landete auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Der Führerschein auf Probe wurde sichergestellt. (kk)

