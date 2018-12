LPI-GTH: 16-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss mit einem Moped

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Gegen 00.45 Uhr am Samstag beobachteten Polizeibeamte in der Schloßstraße ein Kleinkraftrad, das in einer Rechtskurve leicht ins Schleudern kam. Die Kollegen fuhren dem Moped nach und hielten es an. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Turnvater-Jahn-Straße wurde der 16-jährige Fahrer kontrolliert. Wegen 1,16 Promille Atemalkoholgehalt kam es zur Anordnung einer Blutentnahme, die von einem Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein des jungen Fahrers wurde sichergestellt. (kk)

