LPI-GTH: Schlägerei in Diskothek

Eisenach (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kommt es in einer Diskothek in der Adam-Opel-Straße in Eisenach zu einer Schlägerei. Daran sind mehrere Personen beteiligt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, werden min. zwei Personen dadurch verletzt. Ein 18-jähriger flüchtender Täter kann noch in Tatortnähe durch die alarmierten Polizeikräfte gestellt werden. Eine weitere männliche Person, die ebenfalls maßgeblich an der Schlägerei beteiligt war, kann in der Folge fliehen. Es werden insgesamt fünf Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und dem noch unbekannten zweiten Mann.

