LPI-GTH: Zwei Ladendiebe gestellt

Eisenach (ots) - Am späten Samstagnachmittag werden Beamte im Bereich der Karlstraße von mehreren Personen über einen Ladendiebstahl informiert. Hierbei sollen zwei Männer in einem dortigen Bekleidungsgeschäft zwei Kleidungsstücke entwendet haben. Noch während der Befragung der Zeugen können die eingesetzten Beamten einen der o.g. Tatverdächtigen in der Karlstraße feststellen. Bei dem 21-jährigen Algerier kann das beschriebene Beutegut jedoch nicht aufgefunden werden. Da der Mann in der Folge keine Ausweisdokumente vorzeigen kann, wird er zur Polizeiinspektion verbracht. Kurze Zeit später kann durch die Polizeikräfte der zweite Täter, ein 19-jähriger Marokkaner, unweit des Tatorts angetroffen werden, als dieser das zwischenzeitlich beiseite geschaffte Beutegut aus einem Versteck holen will. Neben diesem beschriebenen Beutegut können weitere Gegenstände bei dem Mann aufgefunden werden, die mutmaßlich aus anderen jüngst begangenen Diebstahlshandlungen stammen.

Nach zweifelsfreier Feststellung der Identitäten der beiden Männer werden diese noch am selben Abend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Das sichergestellt Beutegut wird, sofern zuordenbar, an den Eigentümer zurückgegeben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

