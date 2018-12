LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkohol und Drogen

Eisenach (ots) - Am vergangenen Freitag kam es gegen 17:40 Uhr in der Gothaer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen, die in Richtung Stadtzentrum unterwegs waren. Ein VW Kleintransporter fuhr dabei auf den vor ihm fahrenden Opel Zafira auf. Die Fahrer machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Es entstand unfallbedingter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer des Transporters, ein 31-Jähriger Eisenacher, roch bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Ein erster Test ergab nun tatsächlich einen Wert von 1,18 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest brachte außerdem zutage, dass der Autofahrer höchstwahrscheinlich ebenfalls unter dem Einfluss mehrerer berauschender Substanzen stand. Nach Durchführung der Blutentnahme kam der VW-Fahrer wieder auf freien Fuß, allerdings ohne seinen Führerschein. Der Mann wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben. (mwi)

