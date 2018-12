LPI-GTH: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am späten Samstagabend beschloss eine Streifenwagenbesatzung der Gothaer Polizei einen Pkw VW im Stadtgebiet zu kontrollieren. Aus zunächst unbekannten Gründen gab der Fahrer Gas und versuchte dem Polizeifahrzeug zu entkommen. Mit Hilfe einer zweiten Funkstreifenwagenbesatzung wurde in der Straße "Hoher Sand" das Fahrzeug gestellt, nachdem es noch mit einem Laternenmast kollidierte. Während der 29-jährige Fahrer unverletzt blieb, verlor die 31-jährige Beifahrerin kurzzeitig das Bewusstsein. Durch hinzu gerufene Rettungssanitäter konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Der Grund der Flucht wurde im Anschluss auch bekannt. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und die Kennzeichen gehörten eigentlich an einen anderen Wagen. Der entstandene Sachschaden betrug mehrere Tausend Euro. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde ebenso wie die Kennzeichen sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (av)

