LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti

Warza - Landkreis Gotha (ots) - An gleich 20 Objekten, wie z. B. Zaun, Hoftor, Laternenpfahl, Stromverteilerkasten, Zigarretenautomat usw., wurde vermutlich mit einem Faserstift ein Schriftzug aufgebracht. Die betroffenen Objekte befanden sich in der Bufleber Straße, in der Westhäuser Straße, in der Waldmühlengasse und im Oberen Goldbacher Weg. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem oder den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01-024941 entgegen. (av)

