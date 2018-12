LPI-GTH: LED-Scheinwerfer gestohlen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte Täter bauten in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Westfalenstraße von einem Lkw Daimler Atego die LED-Zusatzrückfahrscheinwerfer im Wert von ca. 100 Euro ab und entwendeten diese. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass in der Zeit vom 27. zum 28. November von einem Lkw Mercedes ebenfalls die Rückfahrscheinwerfer an gleicher Stelle entwendet wurden. (av)

