LPI-GTH: Seitenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Gegen 23:45 Uhr am Freitagabend wurde an einem in der August-Creutzburg-Straße geparkten Pkw KIA der linke Seitenspiegel aus einer Gruppe von drei Männern heraus abgetreten. Danach flüchteten sie in Richtung Eschleber Straße. Die Unbekannten wurden als ca. 170 bis 180 cm groß beschrieben. Alle drei waren dunkel bekleidet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01-024921 entgegen. (av)

