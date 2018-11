LPI-GTH: Über 30 Verstöße festgestellt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Am 29.11.2018 fand in einer Arnstädter Firma eine gemeinsame Kontrolle der PI Arnstadt-Ilmenau und des Hauptzollamtes Erfurt mit Unterstützung der Bundespolizei statt. In der Vergangenheit kam es vermehrt zur Fest- und Sicherstellung von gefälschten Pässen und anderen Personaldokumenten in Arnstadt durch Polizeibeamte. Die in diesem Zusammenhang erfolgten Ermittlungen bei der PI Arnstadt-Ilmenau führten zur Vorbereitung und Durchführung dieser gemeinsamen Kontrolle, während der das Hauptzollamt Erfurt eigene Maßnahmen durchführte. Bei der gestrigen Maßnahme wurden von Polizeibeamten insgesamt 15 Urkundenfälschungen und 17 Illegale Aufenthalte festgestellt. Die weiteren von der Kriminalpolizei Gotha geführten Ermittlungen richten sich gegen ukrainische Staatsbürger. (kk)

