LPI-GTH: Slalom um Fußgänger

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - Am Donnerstagvormittag war ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs. Er wurde von Polizisten beobachtet, als er die Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Wartburgallee bei Rot befuhr. Zuvor war er auf dem Fußweg unterwegs und wechselte wegen den Fußgängern auf die Straße. Aufgrund dieses verkehrswidrigen Verhaltens wurde der Radfahrer angehalten und kontrolliert. Unsere Kollegen bemerkten Alkoholgeruch, ein Test zeigte 1,78 Promille an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 34-Jährige war in der Vergangenheit wiederholt wegen Fahren unter Alkoholeinfluss auffällig. Im Mai diesen Jahres war als Radfahrer mit über drei Promille in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er schwer verletzt worden war. (kk)

