LPI-GTH: Rauchmelder schlägt Alarm

Gotha (ots) - In der Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Stölzelstraße bereitete heute Nacht eine 28-Jährige eine Mahlzeit zu. Während sie einschlief, kochte das Essen auf dem Herd und fing schließlich stark an zu qualmen. Der Rauchmelder schlug Alarm und Nachbarn riefen die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte an und bereinigte die Situation. Es entstand kein Sachschaden, die Wohnungsinhaberin blieb unverletzt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell