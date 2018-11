LPI-GTH: Pkw schiebt bei Kollision drei Fahrzeuge aufeinander

Gotha (ots) - Heute Morgen fuhr eine 31-Jährige mit ihrem BMW auf der Bebelstraße in Richtung Parkstraße. An der Ampelkreuzung zum Kunstmühlenweg hielten mehrere Fahrzeuge. Dies bemerkte die 31-Jährige zu spät und fuhr auf einen Peugeot auf, schob diesen auf einen VW, welcher durch den Aufprall auf einen Skoda geschoben wurde. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 16.000 Euro, der BMW und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell