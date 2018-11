LPI-GTH: Rechts vor links missachtet

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Ein 64-Jähriger fuhr heute Morgen mit seinem VW Am Lützer Feld aus Richtung Kaufland in Richtung Fiat-Autohaus. Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Renault Am Lützer Feld von der Ichtershäuser Straße in Richtung L 1044. An der gleichberechtigten Kreuzung übersah der 64-Jährige den vorfahrtsberechtigten Renault des 28-Jährigen und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Beteiligten blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (jk)

