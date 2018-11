LPI-GTH: Brand einer Lagerhalle

Wenigenlupnitz - Wartburgkreis (ots) - Heute Morgen gegen 06.30 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in der Agrargenossenschaft. Sie sahen die Flammen, hörten explosionsartige Geräusche und nahmen verbrannten Gummigeruch wahr. Als Mitarbeiter der Agrargenossenschaft kurz darauf vor Ort eintrafen, stand eine neuwertige Lagerhalle bereits in Vollbrand. In der ca. 1.000 qm großen Halle waren mehrere Traktoren und Pkw abgestellt, alles brannte vollständig nieder. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Gegen 11.00 Uhr beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten vor Ort. Nun ermittelt die Kriminalpolizei nach der Brandursache.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-020675 entgegen. (jk)

