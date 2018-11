LPI-GTH: Ungewöhnlicher Besuch im Vorgarten

Großbreitenbach - Ilm-Kreis (ots) - Gestern Abend rief ein Anwohner der Neuhäuser Straße die Polizei und teilte mit, dass ein unbemannter Pkw in seinem Vorgarten steht. Die Polizisten kamen vor Ort an und ermittelten zu dem Sachverhalt. Es stellte sich heraus, dass der Eigentümer vergessen hatte, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der weiße Ford setzte sich von selbst in Bewegung und rollte in den Vorgarten des Nachbarn. Sachschaden wurde dabei nicht verursacht. (jk)

