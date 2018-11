LPI-GTH: Keller aufgebrochen, Beute unbekannt

Treffurt - Wartburgkreis (ots) - Unbekannte brachen am Montag im Laufe des Tages die Tür zu einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf. Im Kellerbereich verschafften sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-020610. (jk)

