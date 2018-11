LPI-GTH: Frontalzusammenstoß beim Überholen - Straße bis ca. 09.00 Uhr voll gesperrt

B 247/Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Heute Morgen kam es kurz vor 05.00 Uhr auf der B 247 nach Schwabhausen in Richtung Hohenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat 60-jähriger Mercedes-Fahrer in einer leichten Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Lkw mit Sattelanhänger überholt. Da an dieser Stelle die Straße leicht ansteigt, sah er den entgegen kommenden Mitsubishi Outlander nicht und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Der Mitsubishi prallte seitlich gegen den Lkw und kam auf der Straße zum Stillstand. Der Mercedes schleuderte in den linken Straßengraben. Sowohl der Mercedes-Fahrer als auch der 59-jährige Mitsubishi-Fahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw wurden komplett zerstört, Sachschaden jeweils ca. 20 Tausend Euro. Der Sachschaden am Lkw ist mit ca. 1000 Euro eher gering. Die Strecke zwischen Schwabhausen und Teiler Hohenkirchen ist aktuell bis ca. 09.00 Uhr voll gesperrt. Grund hierfür sind die umfangreichen Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe verbunden mit Straßenglätte. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell