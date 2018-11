LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Eisenach (ots) - Ein schwarzer Audi A4 war von Freitag, 12.00 Uhr bis heute, 09.00 Uhr in der Goethestraße geparkt. In diesem Zeitraum beschädigten Unbekannte das Fahrzeug auf unbekannte Weise. An der hinteren Tür der rechten Fahrzeugseite befindet sich eine Eindellung mit punktueller Lackabplatzung. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-020621. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell